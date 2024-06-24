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Общество

Более 36 тысяч жителей Пензенской области получают деньги за уход

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Более 36 тысяч жителей Пензенской области ежемесячно получают деньги за то, что ухаживают за нетрудоспособными гражданами. В категорию последних попадают достигшие 80 лет, имеющие соответствующее заключение врача и инвалиды I группы (за исключением тех, кто получил инвалидность I группы с детства).

Размер выплаты составляет 1 200 рублей. Ее начисляют вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину.

Тому, кто осуществляет уход, засчитывают этот период в страховой стаж (1,8 пенсионного балла за каждый год). Присматривать можно сразу за несколькими нетрудоспособными гражданами.

Чтобы оформить выплату, нужно заявление от ухаживающего лица и согласие того, за кем будет осуществляться уход.

«Подать заявление можно онлайн на портале госуслуг, а также при личном посещении МФЦ или клиентской службы регионального отделения СФР. Компенсационная выплата назначается с месяца обращения», - сообщили в Отделении Социального фонда России по Пензенской области.

Есть несколько обязательных условий: ухаживающие не должны выполнять оплачиваемую работу, получать какую-либо пенсию, в том числе по линии другого ведомства, или пособие по безработице.

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Источник — фото pixabay.com
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