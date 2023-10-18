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Общество

Советы билайна: как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

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Каждую неделю Роскомнадзор высылает сотовым операторам тысячи телефонных номеров, которые должны быть заблокированы, если абоненты не подтвердят актуальность своих персональных данных.

Телеком-компании проводят большую работу по информированию частных и корпоративных клиентов о том, что нужно сделать, чтобы оставаться на связи, а также отличить мошенников от сотрудников мобильных операторов.

Специалисты билайн бизнес подготовили ответы на частые вопросы о подтверждении данных, чтобы клиенты компании могли сохранить телефонную связь и избежать неприятностей из-за мошенников.

Подтверждать данные необходимо, потому что это требование федерального закона № 126 «О связи». Мобильные операторы должны предоставлять услуги только абонентам личных и пользователям корпоративных номеров с актуальными данными.

По Правилам оказания услуг телефонной связи, если клиент, например, поменял фамилию или получил новый паспорт, он должен сообщить об этом оператору. Актуальность данных отслеживает Роскомнадзор.

Номер могут заблокировать через 15 дней с момента уведомления абонента личного или пользователя корпоративного номера, если данные не были обновлены.

Компания билайн регулярно делает СМС-рассылки, чтобы проинформировать абонентов о такой необходимости. Кроме того, информацию можно увидеть в мобильном приложении билайн или в «Личном кабинете» на сайте.

Для сохранения номера нужно обновить персональные данные через «Госуслуги» или лично в офисах билайна. Подробная инструкция о том, как воспользоваться «Госуслугами», здесь.

Пользователи корпоративных номеров также могут обновить данные через сотрудника организации, который отвечает за корпоративную связь. Далее потребуется подтвердить использование номера через «Госуслуги».

Сделать это по телефону не получится. Сотрудники билайна не звонят с требованием подтвердить данные - могут только напомнить о такой необходимости и рассказать о перечисленных выше вариантах: через «Госуслуги» или в офисе.

Если кто-то предлагает все сделать удаленно и просит коды из СМС, которые поступают на телефон во время разговора, - это мошенники. В таком случае следует положить трубку.

Если абонент пользуется личным номером, который зарегистрирован на другого человека, подтвердить данные должен именно владелец договора на услуги связи. При необходимости можно вместе прийти в офис билайна и переоформить номер.

Если пользователь не знает владельца и хочет переоформить номер на себя, нужно пройти процедуру альтернативной идентификации в офисе билайна.

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Источник — фото freepik.com
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