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Общество

Секрет популярности 4-комнатных квартир в «Радужных дворах» раскрыт

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Специалисты отдела продаж холдинга «Термодом» рассказали о популярных запросах покупателей и отметили ряд особенностей в планировках, которые неизменно пользуются любовью пензенцев.

«К нам часто приходят с запросом: нужна квартира для большой семьи. И мы уже знаем: «квартира для большой семьи» вовсе не равно «большая квартира», - отмечают они.

В холдинге уверены: квартира для большой семьи должна быть грамотно спроектирована, чтобы каждый сантиметр - с пользой.

И именно поэтому так популярны компактные 4-комнатные площадью 84,5 кв. м.

Что в них есть:

- много света. Это квартиры-«распашонки» - на две стороны дома. И лоджий, соответственно, две, чтобы все члены семьи могли спокойно отдыхать и наслаждаться видами;

- два санузла. Они тоже разнесены на обе стороны квартиры, чтобы старшие и младшие дети без спешки собирались по утрам в садик и школу;

- зонированная кухня-гостиная. Стены нет, так что всем членам семьи удобно сидеть за одним столом. В то же время есть ниша для кухни, которая создает четкое разграничение обеденной и гостевой зон;

- просторный коридор, чтобы семья не толпилась у входа при возвращении домой;

- ниши для встроенных шкафов - так еще удобнее организовать пространство для хранения.

Квартир с данной планировкой в ЖК «Радужные дворы» осталось не так много. По номеру 28-28-20 специалисты холдинга помогут оформить необходимые документы. С выбором следует поспешить - жилье довольно быстро разбирают, а льготные ипотечные программы Центробанк может завершить в любой момент.

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО «СЗ «Термодом-Стройсервис», ООО «СЗ «Термодом-Оптима». Проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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