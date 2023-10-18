На празднование Нового года в Пензе планируют потратить 3,2 млн рублей

Управлению культуры города Пензы планируют выделить 3 млн 239 тыс рублей на организацию и проведение новогодних мероприятий.
Об этом начальник финансового управления Ольга Завьялкина сообщила на заседании гордумы в среду, 18 октября.
На минувшей неделе в администрации города стартовала подготовка к новогодним мероприятиям. До 10-го числа необходимо решить, где появятся праздничные деревья. До 15 ноября в Пензе проведут ревизию украшений и иллюминации в бюджетных учреждениях.
Также по итогам мониторинга сформируют перечень улиц, где следует обновить световой декор.
Члены комиссии гордумы проголосовали за выделение 3,2 млн рублей. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀