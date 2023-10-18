На празднование Нового года в Пензе планируют потратить 3,2 млн рублей

18.10.2023 | 14:26

Управлению культуры города Пензы планируют выделить 3 млн 239 тыс рублей на организацию и проведение новогодних мероприятий.

Об этом начальник финансового управления Ольга Завьялкина сообщила на заседании гордумы в среду, 18 октября.

На минувшей неделе в администрации города стартовала подготовка к новогодним мероприятиям. До 10-го числа необходимо решить, где появятся праздничные деревья. До 15 ноября в Пензе проведут ревизию украшений и иллюминации в бюджетных учреждениях.

Также по итогам мониторинга сформируют перечень улиц, где следует обновить световой декор.

Члены комиссии гордумы проголосовали за выделение 3,2 млн рублей. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.