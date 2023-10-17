За сутки в Пензе к отоплению подключили 14 жилых домов

17.10.2023 | 09:11

В Пензе по состоянию на 19:00 понедельника, 16 октября, тепло появилось в 2 986 многоквартирных домах. За сутки батареи потеплели в 14 жилых зданиях (накануне сообщалось о подключении 2 972 домов).

Отопление подается в 88 школ, 124 детских сада, 16 учреждений дополнительного образования, 122 объекта здравоохранения, 51 - управления культуры, 18 - комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике.

На заседании штаба по отопительному сезону глава отмечалось, что ресурсоснабжающая организация недостаточно оперативно устраняет повреждения на сетях, возникшие в процессе пуска тепла.

Так, мониторинг разрытий показал, что в городе недостаточно задействованных бригад. На ряде участков работы в вечернее и ночное время не ведутся.

Подписчики телеграм-канала PenzaInform сообщили, что вечером 16 октября было холодно в домах на Володарского, 76, Бакунина, 27, Докучаева, 17, Ульяновской, 11.

«На 17 октября Суворова, 155, нет отопления, в квартире +14», - сообщила горожанка утром вторника.

Также об отсутствии тепла утром в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил житель дома № 9 на улице Экспериментальной.