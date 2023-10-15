В Пензе к отоплению подключили почти все дома

15.10.2023 | 20:34

На 19:00 воскресенья, 15 октября, теплом обеспечивается 98% жилого фонда Пензы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

К отоплению подключены 2 972 многоквартирных дома, 113 медучреждений, включая 16 стационаров.

Батареи нагрелись во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, объектах регионального минспорта.

Тепло появилось в 22 зданиях, относящихся к социальному управлению, 48 - управлению культуры, 16 - городскому комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, 25 - министерству образования региона, 13 - министерству культуры, 5 - министерству труда и соцразвития.

«В основном остаются вопросы по отоплению учреждений, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Ресурсоснабжающие организации работают над устранением повреждений на сетях, которые произошли уже после пуска тепла, чтобы обеспечить подключение 100% потребителей», - отметили в администрации.

В Пензе отопительный сезон стартовал 9 октября. На пуско-наладочные работы отвели 10 дней.