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Общество

В Кузнецком районе нашли дуб и сосны возрастом не менее двух веков

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В Кузнецком районе географы-путешественники нашли дуб и сосны в возрасте 200-250 лет. Деревья растут в лесном массиве недалеко от села Пионер.

Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области, после находки представители общественных организаций и учреждений района совершили историко-культурную экспедицию.

Активисты предположили, что дуб и сосны могли появиться еще во времена семьи Радищевых. Это подкрепляется тем фактом, что недалеко, в Радищевском участковом лесничестве, также обнаружили дуб-долгожитель.

«Дуб черешчатый, примерный возраст которого - 200-250 лет. Дерево имеет диаметр 89 см и высоту 22-23 метра. Ствол ровный, мощный, освобожден от сучьев по высоте 15 метров, крона густая, раскидистая, с толстыми ветвями», - рассказал главный лесничий Кузнецкого лесничества Александр Ступников.

Участники экспедиции предложили рассмотреть вопрос о присвоении уникальным деревьям особого статуса памятников природы.

Известно, что древний дуб растет и в Пензе. Дереву на территории областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова не менее 186 лет. В 2016 году его занесли в реестр старовозрастных деревьев РФ, а также в реестр удивительных деревьев России.

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Источник — фото Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
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