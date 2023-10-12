Пекарь «Пана Калача»: В «Караванах» не найдется двух одинаковых бенто

12.10.2023 | 12:26

Бенто-торт – это миниатюрное лакомство, которым не делятся. Слово имеет японские корни и восходит к началу XII века. Десерт продается в упаковке вместе со столовым прибором, чтобы была возможность съесть его там, где удобно: на перемене в школе, в сквере, в офисе за чаем или дома, свернувшись в любимом кресле.

Бенто-торт теперь продают и в пекарнях «Пан Калач» сети магазинов «Караван». О новинке рассказал главный технолог Владислав Гаврилюк.

«Главная фишка бенто - эксклюзивность. Вы не найдете двух одинаковых тортов в «Караванах». Мастера за несколько минут сделают любую надпись или украсят лакомство так, как вы попросите, без дополнительной платы», - разъяснил он.

«Пан Калач» - единственная пекарня в Пензенской области, взявшаяся за производство бенто. Как правило, это удел частных мастеров. Такой десерт - лучший способ выразить свои чувства. И повод, и настроение не всегда бывают радостными.

«Нас часто просят нарисовать грустный смайл. Это способ выразить то, что у тебя на душе, - простая и понятная человеческая история. Кто-то хочет оригинальную надпись с юмором. Не обязательно ждать дня рождения или годовщины, чтобы подарить бенто. Иногда людям просто хочется дать повод своим близким улыбнуться и получить удовольствие от изысканного десерта ручной работы», - поделился Владислав Гаврилюк.

Поскольку десерт небольшого размера, его цена приемлема. А внутри - нежность, любовь и мастерство творцов «Пана Калача».

В основе - белый йогуртовый бисквит, белый мусс и свежие ягоды. Для крема используют творожный сыр «Креметте». Дальше - джем и хрустящий крокант из выбранного покупателем топинга: лимонный, ореховый или шоколадный - что душа пожелает.

«Мы стали замечать, что в «Караван» приходят люди, которые просто разглядывают витрины «Пана Калача». Мы поинтересовались, в чем причина. Ответ нас поразил: люди приходят, чтобы проверить, какое сегодня настроение у кондитера. Определяют это по надписям и декору на тортиках бенто. Если десерт украшает солнце, цветы - значит, настроение на высоте. Если перевернутый смайлик или тучки - мастер грустит», - поделился Владислав Гаврилюк.

Заказать десерты от «Пана Калача» можно в сети магазинов «Караван», придя за покупками, или с доставкой на дом через сервис «Торнадо».

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