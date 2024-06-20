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Общество

В пензенском «Караване» рассказали о пользе крабового мяса

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В пензенской сети появился новый морской деликатес - крабы и уже разделанное крабовое мясо от группы компаний «Русский краб». Шеф-повар «Каравана» Екатерина Проворнова поделилась информацией о полезных свойствах и способах приготовления.

Крабов, которые попадают в Пензу, добывают в экологически чистых водах холодных российских морей: Берингового, Охотского и Японского. Везут два вида - волосатика и синего.

В пензенском «Караване» рассказали о пользе крабового мяса

Помимо яркого вкуса, крабовое мясо - это кладезь полезных веществ. Среди его основных благоприятных для организма свойств такие:

- укрепляет сердце: благодаря высокому содержанию калия и магния, крабовое мясо помогает поддерживать здоровье сердечной мышцы;

- снижает холестерин: богатый состав полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 способствует нормализации уровня холестерина в крови;

- защищает от сердечно-сосудистых заболеваний: регулярное употребление снижает риск инфарктов и инсультов;

- благодаря высокому содержанию йода улучшает работу щитовидной железы;

- полезно для зрения: крабовое мясо богато витамином А, который поддерживает здоровье глаз;

- легко усваивается организмом и помогает улучшить пищеварение;

- снимает стресс: витамины группы В, содержащиеся в крабовом мясе, способствуют улучшению работы нервной системы, снижают стресс и тревожность, а также повышают настроение.

- замедляет старение: антиоксиданты защищают клетки от повреждений;

- повышает либидо: крабовое мясо считается афродизиаком, который положительно влияет как на мужскую, так и на женскую сексуальную активность.

Таким образом, крабовое мясо - это не просто вкусный деликатес, но и настоящий источник пользы для всего организма.

Самый простой способ приготовить краба - сварить в соленой воде с гвоздикой, зирой, лавровым листом и душистым перцем.

Морской деликатес привезут на дом, если воспользоваться сервисом доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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