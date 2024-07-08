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Общество

Шеф-пекарь назвал виды хлеба, которые можно худеющим

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Ремесленная пекарня «Пан Калач» сети «Караван» в Пензе известна своим ассортиментом полезных хлебов, особенно фитнес-линейкой, которая завоевала популярность среди приверженцев здорового образа жизни. Такой хлеб рекомендуют даже худеющим людям, а инструкторы считают его хорошим выбором для сбалансированного питания.

Шеф-пекарь «Пана Калача» Владислав Гаврилюк рассказал, как готовят популярный фитнес-хлеб и какие добавки делают его полезным для здоровья и красоты.

Хлеб мультизерновой с клюквой готовят на основе рижской пасты с добавлением ржаной муки высшего сорта. В состав также входят вяленая клюква, семена тыквы для обсыпки, а еще замоченные семена льна, тыквы и подсолнечника. Все тщательно перемешивается и выпекается.

Польза:

- рижская паста богата клетчаткой и витаминами группы В, способствует нормализации пищеварения и улучшает метаболизм;

- ржаная мука - источник микроэлементов, аминокислот и витаминов, улучшает работу кишечника, способствует снижению уровня холестерина в крови;

- клюква - кладезь антиоксидантов, витамина С и калия, укрепляет иммунитет, борется с воспалениями и помогает улучшить зрение;

- семена льна - источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца и сосудов;

- семена тыквы богаты витаминами и минералами, способствуют улучшению пищеварения;

- семена подсолнечника содержат витамин Е, который является антиоксидантом и защищает клетки от повреждений.

Шеф-пекарь назвал виды хлеба, которые можно худеющим

Хлеб «Лантгальский с фруктами» делается на основе опары с добавлением бородинской заварки. В состав также входят инвертный сироп, ржаная мука, сахар, чернослив, курага и фундук.

Польза:

- заварка бородинская содержит корицу, гвоздику и другие специи, которые улучшают пищеварение и стимулируют выработку желудочного сока;

- чернослив - источник калия, железа и витамина К, помогает улучшить работу кишечника, снизить уровень холестерина и укрепить иммунитет;

- курага богата каротином, калием и витамином С, способствует улучшению зрения и нормализации давления;

- фундук богат жирами, белками, витамином Е и антиоксидантами, благоприятно влияет на мозг и нервную систему.

«Необходимо помнить, что хлеб сам по себе продукт достаточно калорийный, но полный отказ от него не рекомендуют даже людям, следящим за фигурой. Темные хлебы из серии фитнес - это азбука здоровья, их употребление в разумных количествах позволит выйти на пик физической формы без лишних сантиметров на талии», - подвел итог Владислав Гаврилюк.

Теплый хлеб ремесленной пекарни «Пан Калач» по заказу привезут на дом, если воспользоваться сервисом доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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