Шеф сети «Караван» раскрыла особенности летних блюд

29.06.2024 | 10:00

В пензенской сети «Караван» в разгаре летний сезон. Изобилие свежих овощей, фруктов и ягод отразилось на меню - оно наполнилось легкими витаминными блюдами.

Покупатели уже распробовали салаты на основе свежей зелени, творожного сыра с добавлением ягод - клубники или малины. Вариаций немало, благо лето длинное и есть возможность продегустировать все.

«Большой популярностью пользуется салат с руколой и морепродуктами. В его состав входят свежая зелень, мидии, кальмары, и все это - в авторской заправке», - рассказала шеф сети «Караван» Екатерина Проворнова.

При приготовлении салата «Шейх» на подушку из зелени выкладывают красный крымский лук, помидоры черри и обжаренное в соусе от шефа куриное филе.

В сети «Караван» делают освежающий летний напиток «Мохито». Подавать к столу его рекомендуют со свежей клубникой, мятой и лаймом.

Вечный хит - классическая окрошка. Ее можно купить готовую, уже заправленную, а можно взять заготовку - нарезанные кубиками компоненты, которые впоследствии можно залить квасом или кефиром, кому как нравится.

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