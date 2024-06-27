Стакан воды натощак: как не превратить лимфу в «болото»

27.06.2024 | 15:02

Утро - время пробуждения не только человека, но и его организма. И начать этот день с правильной привычки - важный шаг к здоровью.

Нутрициолог Екатерина Чистякова рекомендует включать в ежедневный ритуал стакан теплой воды сразу после пробуждения. По ее словам, это не просто полезная привычка, а настоящая зарядка для организма.

1. Восстановление водного баланса. За ночь человек теряет жидкость, что может привести к нарушению кровообращения и ухудшению самочувствия. Стакан воды помогает восстановить водный баланс, нормализовать кровообращение и улучшить общее состояние.

2. Стимуляция метаболизма. Вода запускает обмен веществ, что важно для здоровья в целом и способствует ускорению процесса похудения.

3. Борьба с перееданием. Стакан воды за 30 минут до еды помогает утолить «фантомный» голод, связанный с обезвоживанием, и избежать переедания.

Однако вода важна не только утром. Как отмечает врач-биохимик Елена Дзюбак, она играет ключевую роль в функционировании лимфатической системы - своеобразной «канализации» нашего организма, которая отвечает за вывод токсинов, «клеточного мусора» и патогенных микроорганизмов.

«При недостатке воды межклеточная жидкость и лимфа превращаются в «болото». Это затрудняет функционирование клеток, что негативно сказывается на самочувствии, иммунитете и увеличивает риск развития различных заболеваний», - предупредила эксперт.

Поэтому важно помнить, что регулярное употребление достаточного количества воды - инвестиция в здоровье и долголетие.

При этом эксперты подчеркивают: чай, кофе, лимонад не являются полноценной заменой воды.

В Пензенской области есть собственный источник артезианской воды. Ее считают оптимальной для здорового питания, поскольку она очищена самой природой. Водопроводная вода, как известно, становится относительно чистой лишь после обработки, в том числе хлорсодержащими препаратами.

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