Глава Пензы оценил ход строительства рынка в Арбекове

09.07.2024 | 17:07

Глава Пензы Александр Басенко посетил строительную площадку рынка, расположенную на проспекте Строителей, 2Б, в Арбекове.

Статус объекта определен распоряжением губернатора Пензенской области № 260-р от 28.05.2024 как масштабный инвестиционный проект. В соответствии с данным документом администрация города предоставила земельный участок площадью 19 813 кв. м в аренду на 49 лет.

Александр Басенко подчеркнул важность развития сельскохозяйственных рынков, которые открывают дополнительные возможности не только для организованных фермерских хозяйств, но и для населения, выращивающего собственную продукцию.

«Для жителей необходимо создавать комфортные условия, в том числе и для посещения рынков, чтобы было удобно подъехать, припарковать машину, пройти по торговым рядам, выбрать нужный товар. Аналогичные условия нужны и предпринимателям, и тем, кто будет реализовывать продукцию с личных дачных участков. Работы на площадке ведутся с учетом этих потребностей, строительство идет активными темпами», - отметил чиновник.

Заболоченный участок земли в короткие сроки удалось превратить в инвестплощадку, которая в скором времени примет первых посетителей.

Сейчас продолжаются работы по асфальтировке территории нестационарной торговли. Рядом будет просторная парковка на 125 машино-мест. Запланировано также возведение стационарного крытого павильона площадью 1 500 кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство рынка составит 212 млн рублей. Торговлю развернут на площади 1,98 га. Здесь оборудуют 350 мест для торговли, совокупное количество павильонов будет равняться 147.

Помимо рынка, предполагается обустроить подъездную дорогу, которая поведет на проспект Строителей вокруг соседнего торгового центра. По этому пути можно будет выехать в центр. Еще один съезд организуют для тех, кто двигается в Арбеково. Таким образом, движение на участке не затруднится из-за дополнительного потока машин.

Проект позволит перенести существующий Арбековский рынок с улицы Тернопольской. Строительство планируют завершить в 2025 году, когда будет реализована самая емкая часть работ - возведение здания крытого рынка. В остальном торговое пространство обустроят в ближайшее время.