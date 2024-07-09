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Общество

Глава Пензы оценил ход строительства рынка в Арбекове

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Глава Пензы Александр Басенко посетил строительную площадку рынка, расположенную на проспекте Строителей, 2Б, в Арбекове.

Статус объекта определен распоряжением губернатора Пензенской области № 260-р от 28.05.2024 как масштабный инвестиционный проект. В соответствии с данным документом администрация города предоставила земельный участок площадью 19 813 кв. м в аренду на 49 лет.

Глава Пензы оценил ход строительства рынка в Арбекове

Александр Басенко подчеркнул важность развития сельскохозяйственных рынков, которые открывают дополнительные возможности не только для организованных фермерских хозяйств, но и для населения, выращивающего собственную продукцию.

Глава Пензы оценил ход строительства рынка в Арбекове

«Для жителей необходимо создавать комфортные условия, в том числе и для посещения рынков, чтобы было удобно подъехать, припарковать машину, пройти по торговым рядам, выбрать нужный товар. Аналогичные условия нужны и предпринимателям, и тем, кто будет реализовывать продукцию с личных дачных участков. Работы на площадке ведутся с учетом этих потребностей, строительство идет активными темпами», - отметил чиновник.

Заболоченный участок земли в короткие сроки удалось превратить в инвестплощадку, которая в скором времени примет первых посетителей.

Глава Пензы оценил ход строительства рынка в Арбекове

Сейчас продолжаются работы по асфальтировке территории нестационарной торговли. Рядом будет просторная парковка на 125 машино-мест. Запланировано также возведение стационарного крытого павильона площадью 1 500 кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство рынка составит 212 млн рублей. Торговлю развернут на площади 1,98 га. Здесь оборудуют 350 мест для торговли, совокупное количество павильонов будет равняться 147.

Глава Пензы оценил ход строительства рынка в Арбекове

Помимо рынка, предполагается обустроить подъездную дорогу, которая поведет на проспект Строителей вокруг соседнего торгового центра. По этому пути можно будет выехать в центр. Еще один съезд организуют для тех, кто двигается в Арбеково. Таким образом, движение на участке не затруднится из-за дополнительного потока машин.

Проект позволит перенести существующий Арбековский рынок с улицы Тернопольской. Строительство планируют завершить в 2025 году, когда будет реализована самая емкая часть работ - возведение здания крытого рынка. В остальном торговое пространство обустроят в ближайшее время.

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