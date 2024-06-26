Нутрициолог объяснил, почему важно следить за питьевым режимом детей

26.06.2024 | 11:05

Вода является основой жизни, обеспечивая правильную работу организма. Она играет роль терморегулятора - охлаждает, забирая излишнее тепло. При недостатке воды нарушаются важнейшие функции клеток и органов.

Особенно важно пить достаточно воды в жаркое время года, когда организм теряет много жидкости с потом. Детям нужно пить еще больше, поскольку они более активны и их организм тратит больше воды.

«Детский организм особенно чувствителен к недостатку воды, потому что у детей содержание воды на килограмм массы тела выше, чем у взрослых, а системы регуляции более лабильны», - объясняет врач-биохимик, практикующий врач клинической лабораторной диагностики, дипломированный превентивный нутрициолог, сертифицированный парафармацевт, спикер академии нутрициологии ЭДПРО Елена Дзюбак.

Точное количество воды, которое нужно пить в день, индивидуально для каждого человека, указали специалисты ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии». Оно зависит от пола, возраста, массы тела, состояния здоровья, характера работы и даже от времени года. В среднем женщинам рекомендуется пить от 1 до 1,8 литра воды в день, мужчинам - от 1,3 до 2,2 литра.

Если человек весит 60 кг, суточное потребление воды в жаркие дни должно быть не меньше двух литров. Это обеспечит организм необходимой жидкостью, сохранит эластичность кожи и обеспечит водоснабжение волос и ногтей.

Специалисты призывают не подменять чистую воду чаем, супом и тем более лимонадом. Для здоровья нужна именно качественная чистая вода.

Пензенская область богата подземными водами. В регионе давно знают артезианский источник «Ключ здоровья». Он расположен в экологически чистом месте близ сел Валяевка и Ольшанка в Пензенском районе. Источник существует уже 15 лет, за это время нареканий по качеству у проверяющих организаций не возникло ни разу. Вода насыщена микроэлементами, необходимыми для нормальной работы пищеварения, сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем. Она содержит сульфаты, кальций, калий, магний, натрий в оптимальных пропорциях. Заказать доставку на дом можно через сервис «Торнадо».

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