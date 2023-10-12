Названы микрорайоны Пензы, в которые не поступило отопление

Пуск тепла будет идти в течение 10 дней, поэтому в части домов Пензы батареи все еще холодные. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов на заседании комиссии гордумы в четверг, 12 октября.
«График подачи тепла есть у районных администраций. Пока без тепла Север, Арбеково (не все), Заводской район», - сообщил он.
Депутаты поинтересовались, почему в домах, где отопление есть, батареи не теплее 20-25 градусов.
«Запустились - остановились: порыв. Где-то запустились, а в доме воздух не спустили...» - начал перечислять варианты Ильдар Усманов.
«А если батареи еле теплые, не поменяли температуру в квартире?» - спросили у него.
Начальник управления пояснил, что в любом случае сейчас все бригады задействованы на пуске.
«Сейчас пуск проведем, а потом будем решать проблемы», - пообещал он.
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