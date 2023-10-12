Названы микрорайоны Пензы, в которые не поступило отопление

12.10.2023 | 15:22

Пуск тепла будет идти в течение 10 дней, поэтому в части домов Пензы батареи все еще холодные. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов на заседании комиссии гордумы в четверг, 12 октября.

«График подачи тепла есть у районных администраций. Пока без тепла Север, Арбеково (не все), Заводской район», - сообщил он.

Депутаты поинтересовались, почему в домах, где отопление есть, батареи не теплее 20-25 градусов.

«Запустились - остановились: порыв. Где-то запустились, а в доме воздух не спустили...» - начал перечислять варианты Ильдар Усманов.

«А если батареи еле теплые, не поменяли температуру в квартире?» - спросили у него.

Начальник управления пояснил, что в любом случае сейчас все бригады задействованы на пуске.

«Сейчас пуск проведем, а потом будем решать проблемы», - пообещал он.