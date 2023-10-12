Эксперт Гидрометцентра рассказал о причинах резкой смены погоды

12.10.2023 | 09:36

Стремительный переход от бабьего лета к почти нулевым температурам и порывистому ветру портит настроение и планы многим жителям Пензенской области. Впрочем, такая же картина наблюдается и в других регионах.

О том, почему этой осенью резко изменилась погода, рассказал «Парламентской газете»заместитель директора Гидрометцентра России по работе ситуационного центра Юрий Варакин.

Он объяснил, что страну накрыл масштабный циклон, границы которого охватили сразу несколько регионов и передали с севера на юг холодный воздух и осадки. Его границы начинались у Новой Земли, у Южного острова, а заканчивались в районе Астраханской и Ульяновской областей. С запада на восток он протянулся от Смоленска до Казани и Нижегородской области.

Кроме размеров, погодное явление отличает скопление кучевых облаков, которые отыгрались в начале октября за весь сентябрь.

Воздушные массы, которые были в Баренцевом море и Мурманске, дошли до Подмосковья и средней полосы России.

«Причина нервозности погоды обусловлена тем, что меняются характер циркуляции и сами атмосферные образования - циклоны, антициклоны. Они более масштабированы, то есть у них больше кучевая облачность, а значит, выпадает больше осадков», - пояснил Юрий Варакин.

Капризы погоды заставляют задуматься о необходимости повышенного реагирования государства. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

По словам депутата, погода становится более рваной. Год от года МЧС фиксирует увеличение чрезвычайных ситуаций и ущерба. Только в 2022 году более 134 тысяч человек в России пострадало от погодных явлений.

«Мы до конца не понимаем ущерба, нет общей методологии оценки в совокупности по здоровью, хозяйству, экономике. Эта тема достаточно нова. Что касается в целом ситуации в мире, ученые оценивают ущерб из-за погодных явлений в 16 миллионов долларов в минуту», - рассказал Николаев.

Парламентарий отметил, что в России абсолютно разные погодные условия - от зоны вечной мерзлоты до засушливого юга.

«Это требует реакции от государства, прежде всего от городов, регионов. То, что мы видим по факту, когда идет жуткая жара, а в другом регионе - наводнение, требует иных подходов к организации жизнедеятельности регионов», - считает Николай Николаев.