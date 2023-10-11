В 2023 году пензенские подростки 45 раз сбегали из дома

11.10.2023 | 15:02

С января по август этого года в Пензе выявлено 44 безнадзорных подростка. 10 из них отправились в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, 12 - в медицинские учреждения, 3 - в реабилитационный центр в поселке Кичкилейка. Двое детей попали в Спасский детдом.

Об этом доложил замглавы администрации Сергей Волков на заседании в гордуме, состоявшемся в среду, 11 октября.

«Существуют два понятия - безнадзорность и беспризорность. Безнадзорные - это дети, лишенные положительного влияния родителей. Беспризорники не имеют родителей и законных представителей. У нас таких детей нет», - отметил докладчик.

Он назвал безнадзорность первым шагом к дезадаптации, асоциальному поведению, правонарушениям. При этом, по словам Волкова, все безнадзорные подростки учатся в образовательных учреждениях.

Также зарегистрировано 45 фактов ухода подростков из дома. В каждом случае родители и законные представители тинейджеров привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. За такой же период прошлого года подобных побегов было 39.

57 юных пензенцев остались без попечения родителей (в прошлом году - 53). 30 несовершеннолетних переданы под предварительную опеку, 12 - под постоянную. 9 человек отправились в государственные учреждения для сирот, 6 нашли новые семьи, где их усыновили.

По данным на 1 сентября, на внутришкольном учете состоят 392 подростка из 190 семей, в подразделениях по делам несовершеннолетних - 156 школьников и 162 родителя, в системе ДеСОП («Дети в социально опасном положении») - 132 семьи с 206 детьми.

Спикер отметил, что один ребенок может состоят на учете в разных структурах одновременно, поэтому складывать эти показатели было бы неправильно. Всего же под постоянным надзором находится около 400 школьников.