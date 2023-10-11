ОФД билайн помогает повышать эффективность бизнес-процессов

11.10.2023 | 11:00

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Каждый день в магазинах пробивают миллионы чеков. Покупатели привыкли, что бумажный или электронный чек - это просто подтверждение покупки, он нужен при возврате или обмене товара. Но для бизнеса информация с контрольно-кассовых аппаратов - гораздо большее, чем просто цифры для отчетности перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Оператор фискальных данных (ОФД) билайн - это сервис обработки, хранения и передачи фискальных данных. Он позволяет автоматически отправлять электронные чеки покупателям, а также проверять подлинность кассовых документов.

Сегодня к ОФД билайн подключено более 100 тысяч касс, через которые ежедневно проходит примерно 25 млн чеков. Сервисом пользуются не только сторонние компании, но и сам билайн.

Одним из первых клиентов ОФД билайн в 2018 году стал крупнейший российский ритейлер X5 Group, под управлением которого находятся более 22 тысяч магазинов сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», онлайн-гипермаркет Vprok.ru и ряд других бизнесов.

По запросу X5 Group команда билайн бизнес в кратчайшие сроки реализовала более 80 доработок и превратила сервис передачи фискальных данных в инструмент для повышения эффективности бизнеса. Программное обеспечение было создано в течение года, «переезд» провели за шесть месяцев.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность обработки, передачи и хранения кассовых данных, билайн бизнес разместил решение для X5 Group в закрытом контуре на базе собственной инфраструктуры.

В «Личном кабинете» ОФД билайн сотрудники X5 Group видят все проведенные чеки и информацию по кассам, могут формировать отчеты за разные периоды. Но этим возможности сервиса не ограничиваются. Данные ОФД билайн - это достоверная информация о транзакциях по оплате товаров или услуг, которую X5 использует для сверки с другими внутренними информационными системами.

Так, команда билайн бизнес интегрировала сервис ОФД с программой лояльности Х5 Group, которая насчитывает более 72,5 млн участников. Решение позволяет проверять достоверность транзакции в режиме онлайн и начислять баллы только за реальные покупки.

Рост объема данных, проходящих через кассовые аппараты, - один из основных вызовов, которые фискальные сервисы решают вместе с рынком ритейла. Сегодня ОФД билайн передает не только данные о покупках в Федеральную налоговую службу, но и информацию в систему «Честный знак». В одном чеке - в среднем 5 маркированных позиций.

Также дополнительные данные в чеки добавляют и сами ритейлеры. Так, X5 Group планирует запустить сервис персонализированных чеков, чтобы указывать в них информацию о баллах, накопленных в программе лояльности, и индивидуальные предложения для покупателей.

Подробнее о кейсе можно прочитать по ссылке.

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