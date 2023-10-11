Абоненты «МегаФона» заменили гудки песнями группы «Король и Шут»

11.10.2023 | 16:32

Специалисты компании «МегаФон» провели исследование на основе данных сервиса «Замени гудок» и обнаружили, что этой осенью самыми популярными у абонентов стали треки певицы Anna Asti и группы «Король и Шут».

Последняя оказалась в тренде на волне успеха одноименного биографического сериала.

По итогам 9 месяцев лидером по установке вместо гудка стала композиция «Позвони» от DJ Smash и NIVESTA. Второе место в рейтинге заняла «Аллея» JONY, далее идут «Дурак и молния» группы «Король и Шут» и «За деньги да» Инстасамки.

Специалисты отмечают: музыкальные предпочтения абонентов заметно изменились по сравнению с прошлым годом. В 2022-м лидерами списка стала Люся Чеботина с треком «Солнце Монако», на второй строке располагалась «Кобра» Ислама Итляшева, на третьем - «Малиновая «Лада» GAYAZOV$ BROTHER$.

В этом году в топ-10 из этих исполнителей смогла попасть лишь Люся Чеботина. Исполнительница - на 5-й строке с песней «Плакал Голливуд».

Осенью заметен повышенный интерес к творчеству Anna Asti. В сентябре исполнительница выпустила новый альбом, треки из него попали во многие музыкальные чарты. Песни «По барам» и «Царица» расположились на двух первых строчках в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков.

На третьем месте - рэп-композиция «Где прошла ты» Гио Пика и Кравц. Четвертую и пятую строчку заняла группа «Король и Шут» с песнями «Кукла колдуна» и «Лесник».

В настоящее время в фонотеке сервиса «Замени гудок» от «МегаФона» - 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. С начала 2022-го число абонентов, предпочитающих мелодии вместо гудка, увеличилось на 30%. Чаще всего сервис интересен женщинам 30-40 лет и мужчинам 40-50 лет. Они составляют 64% всей аудитории.

Наиболее популярна услуга среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов также входят Ростовская область и Республика Башкортостан.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».