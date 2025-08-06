Мошенники запугали 88-летнюю пензячку и забрали у нее 930 000 руб.

06.08.2025 | 11:53

Мошенники обманули 88-летнюю пензячку и лишили ее сбережений - 930 000 рублей.

Пожилой жительнице Октябрьского района позвонил неизвестный и представился работником компании, оказывающей услуги связи. Он заявил, что происходит замена телефонной линии и пензячка должна продиктовать номер СНИЛС и код из СМС-сообщения. Пенсионерка подчинилась.

Через некоторое время ей снова позвонили - якобы из правоохранительных органов. Мужчина сообщил пензячке, что она передала свои данные мошенникам и теперь деньги, которые у нее есть, могут быть фальшивыми. Их подлинность нужно срочно проверить, предупредил звонивший.

Требовалось собрать все свои сбережения и передать их в «московское казначейство».

Испуганная пензячка взяла 930 000 рублей и вынесла незнакомой женщине, ждавшей у подъезда.

«После этого неизвестный перестал выходить на связь. На следующий день пенсионерка поняла, что стал жертвой обмана, и обратилась в полицию», - рассказали в областном УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.