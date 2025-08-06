Криминал

Мошенники запугали 88-летнюю пензячку и забрали у нее 930 000 руб.

Печать
Telegram

Мошенники обманули 88-летнюю пензячку и лишили ее сбережений - 930 000 рублей.

Пожилой жительнице Октябрьского района позвонил неизвестный и представился работником компании, оказывающей услуги связи. Он заявил, что происходит замена телефонной линии и пензячка должна продиктовать номер СНИЛС и код из СМС-сообщения. Пенсионерка подчинилась.

Через некоторое время ей снова позвонили - якобы из правоохранительных органов. Мужчина сообщил пензячке, что она передала свои данные мошенникам и теперь деньги, которые у нее есть, могут быть фальшивыми. Их подлинность нужно срочно проверить, предупредил звонивший.

Требовалось собрать все свои сбережения и передать их в «московское казначейство».

Испуганная пензячка взяла 930 000 рублей и вынесла незнакомой женщине, ждавшей у подъезда.

«После этого неизвестный перестал выходить на связь. На следующий день пенсионерка поняла, что стал жертвой обмана, и обратилась в полицию», - рассказали в областном УМВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УМВД России
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте