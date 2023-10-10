Владельцы животных идут на риск при покупке импортных препаратов

10.10.2023 | 09:16

Мошенники под видом продавцов импортных препаратов для животных вытягивают деньги у их владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского».

Аферисты активизировались на фоне новостей о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. В частности, речь идет о средствах для защиты от блох и клещей («Бравекто» и его аналогов), для профилактики бабезиоза и боррелиоза, а также о противовоспалительных и антиаллергических лекарствах.

Мошенники предлагают людям приобрести оригинальные товары у перекупщиков. В описании каналов говорится, что поставки лекарств идут из-за рубежа, а посредники занимаются не только розничной, но и оптовой продажей.

«О покупке конкретного лекарства с потенциальной жертвой договариваются в личных сообщениях. После того, как пользователь переводит средства за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился, и предлагают вернуть деньги. Для этого нужно перейти по присланной ссылке и ввести на странице реквизиты банковской карты, а также сообщить код из СМС. Однако страница на деле оказывается фишинговой. Таким образом, возврат не происходит, а злоумышленникам уходит финансовая информация человека. К тому же мошенники могут списать еще большую сумму с карты, если жертва сообщит код из СМС», - объяснили специалисты.

На момент обнаружения каналов на них было подписано от 8 до 18 тысяч человек. Есть вероятность, что часть подписчиков - «накрученные».

«Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, совершайте покупки только у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами. Если для оплаты необходимо ввести на странице данные банковской карты, проверьте доменное имя на опечатки или необычные символы. Никому не сообщайте код из СМС или push-уведомлений. К тому же стоит использовать защитные решения: они уведомят, если ссылка, по которой вы пытаетесь перейти, фишинговая», - рекомендуют специалисты.