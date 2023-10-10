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Общество

В Пензе проверили работу информационного центра УМВД

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В Пензе общественный совет при региональном УМВД проконтролировал работу информационного центра ведомства на улице Злобина. Проверку устроили в рамках акции «Гражданский мониторинг».

Главное, на что обратили внимание, - в каком виде предоставляются государственные услуги и сколько обратившийся должен ждать их получения.

«Я осталась удовлетворена работой информационного центра. Граждане, с которыми мы разговаривали, рассказывали, что услуги оказывались вовремя, оперативно, досрочно», - отметила член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Татьяна Прошина.

В информационном центре пензенцы могут получить справки о наличии либо отсутствии судимости, об административном наказании за потребление наркотических средств без назначения врача, о реабилитации политических жертв, копии из архива МВД России, а также проставить апостиль на документах, подлежащих вывозу за пределы страны.

«Придя в информационный центр, гражданин может заказать выдачу справки и получить ее в бумажном виде. Вся процедура займет не более 15 минут», - сообщил врио начальника информационного центра УМВД России по Пензенской области Игорь Леворонский.

Задать вопросы можно по номеру 597-597, либо лично обратившись в центр.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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