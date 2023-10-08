Перечислены вещи, перевозка которых вызовет вопросы у ДПС

08.10.2023 | 15:55

Негабаритные вещи, которые водитель перевозит в багажнике, - это лишь один пункт в списке того, что может вызвать вопросы у сотрудников Госавтоинспекции.

В Роскачестве посоветовали автолюбителям не перевозить без соответствующих сопроводительных документов ножи, мечи, другое холодное оружие, дрова и срубленные деревья, спортивный инвентарь (например, биты или клюшки), металлолом, большое количество алкоголя (если нет маркировок).

Также эксперты напомнили о федеральном законе «О полиции». Правоохранителям разрешено осматривать машины при подозрении, что они используются в противоправных целях. При этом водителю предлагают добровольно предоставить доступ к багажнику и бардачку.

Автомобилист вправе отказаться, и тогда полицейский может провести полноценный досмотр машины. Важно помнить: это допустимо только при наличии двух понятых или под видеозапись с обязательным ведением протокола.

«Если видите, что полицейский не спешит следовать закону сам, снимите весь разговор и процесс на мобильный телефон или видеокамеру, это будет доказательством вашей правоты», - добавили эксперты.