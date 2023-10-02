В этом сезоне ситуация с гриппом может быть тяжелее, чем обычно

02.10.2023 | 08:55

Первый подъем заболеваемости гриппом специалисты ожидают в конце октября - начале ноября. Ситуация с инфекцией может быть сложнее, чем обычно.

Как в интервью «Газете.ru» объяснил врач-инфекционист Андрей Поздняков, причиной этому станет аномальное тепло.

«Холодная погода замедляет распространение вируса гриппа. Но синоптики обещают достаточно высокие для межсезонья температуры и теплую зиму. На этом фоне можно говорить, что ситуация с гриппом будет достаточно тяжелой», - отметил медик.

Ранее синоптики предупредили, что зима, вероятно, будет короче прежних. Декабрь окажется теплее нормы на 1-2 градуса, январь - на 3-4, февраль - на 4-5. Кроме того, прогнозируются непродолжительные периоды похолодания и затяжные оттепели.

Врачи настаивают: лучшая профилактика гриппа - вакцинация. В Пензенской области прививки бесплатно смогут сделать люди из категории высокого риска заражения: дети, соцработники, педагоги, сотрудники магазинов, транспортных предприятий, пенсионеры, пациенты с хроническими заболеваниями.