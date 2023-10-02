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Общество

Дом «Лира» в ЖК «Созвездие»: когда космос - с порога

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Если театр начинается с вешалки, то жилой дом - с холла. Каким он будет, серым и ничем не примечательным - или стильным, отражающим индивидуальность жителей, теперь каждый может выбрать сам. Современные застройщики в большинстве своем тщательно продумывают концепцию холла.

Так, холдинг «Термодом» для проекта дома «Лира» в ЖК «Созвездие» провел огромную работу. Проектировщики, дизайнеры, продуктологи, маркетологи - десятки специалистов анализировали запросы клиентов, делились идеями, выбирали цвета и материалы. Итог их деятельности перед глазами.

Серо-синие тона холла гармонично дополняются нежными голубыми и бежевыми оттенками, создавая атмосферу тишины и умиротворения. То самое чувство, которое люди всегда испытывали, глядя в безграничное небо.

Здесь нет лишних деталей, заполняющих визуальное пространство. Удобные кресла и диваны с журнальными столиками, продуманная навигация и дизайнерское освещение. Все для спокойного комфорта жителей, для того, чтобы настроиться на достижения нового дня.

Продуманы и функциональные зоны.

У колясочной отдельный вход с уровня земли, выйти же можно во двор и в подъезд. Так общий холл всегда будет чистым, а мамы спокойно достанут малыша в теплом помещении. Также спроектировано место для хранения уличных игрушек и размещения скейтов.

На первом этаже расположится и лапомойка, чтобы питомцы жителей всегда приходили домой чистыми.

Входы в подъезд - без ступеней, выходы - во двор и на улицу. Это особенно удобно во время ремонта: машина с техникой и стройматериалами подъедет прямо к подъезду. Также это безопасно, ведь дети будут играть во дворе, где нет автомобилей, а значит, и риск случайно попасть под колеса отсутствует.

Даже почтовые ящики продуманы с учетом современных реалий. Жители не просто получат корреспонденцию, но сразу избавятся от спама: здесь будут встроенные ящики для макулатуры.

Узнать больше о доме «Лира» и других проектах компании можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Тел. 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщики - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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