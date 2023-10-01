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Общество

Проблему спуска с новой дороги на проспекте Строителей не решили

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В Пензе после обновления участка проспекта Строителей от ТЦ «Берлин» до улицы 65-летия Победы у жителей улицы Лядова возникли проблемы. Новая дорога оказалась выше уровня пешеходной зоны, но комфортный спуск так и не организовали.

«Дорожку и лестницу к переходу около улицы Лядова, 62, все лето обещали отремонтировать. На носу дожди, а потом гололед - ни нормального спуска, ни ступенек, одни ямы и грязь. Вот как верить обещаниям наших служб? Только одни слова и постоянные обещания, а делать ничего не хотят», - возмутилась горожанка Лилия на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Свои слова женщина проиллюстрировал видео. На кадрах - горка и короткая лестница, ведущая в грязь. Местным жителям явно неудобно как спускаться, так и подниматься. Трудности испытывают и маломобильные граждане.

На обращение Лилии ответил представитель администрации города.

«Строительство дороги в микрорайоне Арбеково велось согласно утвержденному проекту.

Сооруженная лестница, расположенная в районе улицы Лядова, 62, к самому проекту дороги не относится. Дорога была сдана в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В настоящее время документы переданы в Управление муниципального имущества города Пензы для определения обслуживающей организации. После определения организации должен решиться вопрос по обслуживанию территории, в том числе лестницы», - сообщил он.

На непродуманный и неудобный спуск у домов № 62 и 64 на улице Лядова пензенцы указывали еще в декабре прошлого года. Часть пешеходной зоны заасфальтировали, но при укладке покрытие не разровняли, бугры покрывались ледяной коркой. Справиться с таким спуском и подъемом мог не каждый.

Тогда власти пообещали горожанам решить проблему.

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Источник — видео Лилии Дунаевой
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