В Пензе решат проблему с горкой на проспекте Строителей

04.12.2022 | 10:10

Обновленный участок проспекта Строителей в Пензе давно ввели в эксплуатацию, однако пока не все недостатки устранили.

Так, у горожан вызывает вопрос образовавшаяся горка напротив дома № 64 на улице Лядова. Местные жители вынуждены преодолевать ее, чтобы попасть к пешеходному переходу через проспект. Сделать это удается не каждому.

Особенно острой проблема стала с приходом морозов.

«Предлагаю коллективу управленцев славного города Пензы пройтись (а точнее попробовать) по морозцу», - предложил горожанин в посте в социальной сети «ВКонтакте».

К сообщению автор прикрепил снимки подъема. Часть пешеходной зоны заасфальтирована, но при укладке покрытие не разровняли, теперь бугры покрыты ледяной коркой.

«С коляской вообще невозможно подняться», «Смекалка работничков приводит в недоумение. Как можно? Это издевка или это действительно для людей?», «Точно так же на проспекте Строителей, 49. Тропинка от дома до магазина «Космос-сити». Тропинки ночью укладывали... При гололеде небезопасно по ним ходить», «Сделайте, пожалуйста, полноценную лестницу с пандусом», - написали под постом пензенцы.

На обращение горожан ответил сотрудник мэрии Пензы. Он сообщил, что все замечания, касающиеся данного участка дороги, рассмотрит комиссия.

«Она будет создана под руководством замглавы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Я. М. Щигорева для дальнейшего принятия решения», - объяснил он.

Результаты работы комиссии пензенцам обещали предъявить не позднее 7 декабря.