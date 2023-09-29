Юлия Измайлова возглавила местное отделение Союза журналистов России

29.09.2023 | 16:38

В пятницу, 29 сентября, состоялась конференция пензенского регионального отделения Союза журналистов России (СЖР), на которой выбрали его нового председателя. Им стала главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Конференция началась с обращения по видео-конференц-связи председателя СЖР Владимира Соловьева к собравшимся. Он был в курсе, что правление выдвинет кандидатуру Юлии Измайловой, и поддержал эту идею. Владимир Соловьев напомнил, что Юлия уже 20 лет работает в СМИ, награждена грамотой СЖР за личный вклад в развитие журналистики и ей 5 раз выпала честь задать вопрос Президенту РФ Владимиру Путину.

После этого правление выдвинуло кандидатуру Измайловой и ей было предоставлено слово.

Редактор «Молодого ленинца» рассказала, что много лет является членом СЖР и знакома с работой других региональных отделений. Она отметила, что в местное нужно вдохнуть новую жизнь и для начала необходимо создать телеграм-канал отделения и группу в соцсети.

«Нужно не забывать, что пензенское региональное отделение СЖР - это общественная организация, которая должна активно реализовывать социально значимые проекты, способные поддержать действующих, начинающих журналистов и ветеранов пензенской журналистики», - заявила Юлия Измайлова. Опыт социального проектирования у нее есть, как и готовность воспользоваться им и имеющими знаниями для организации работы отделения союза.

Из 153 членов СЖР на конференции присутствовали 77. 76 человек проголосовали за кандидатуру Юлии Измайловой, 1 человек воздержался.

Вновь избранный председатель поблагодарила собравшихся за оказанное ей доверие. «Союз журналистов должен жить и работать для журналистов. У меня есть команда единомышленников, которые готовы помочь мне в достижении этой цели», - поделилась Юлия Измайлова с корреспондентом портала PenzaInform.ru.