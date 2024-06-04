Назначен руководитель управления Роспотребнадзора по региону

04.06.2024 | 13:44

В понедельник, 3 июня, в Пензенской области был назначен руководитель управления Роспотребнадзора. Ведомство возглавила Татьяна Малова. Теперь она является главным государственным санитарным врачом в регионе.

Согласно биографической справке на официальном сайте структуры, Татьяна Ивановна в 1998 году окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Медико-профилактическое дело».

С 1998 по 2005 год работала врачом-интерном по коммунальной гигиене, врачом-эпидемиологом Центра госсанэпиднадзора в Белинском районе Пензенской области.

С 2005 года Малова находится на госслужбе: замещала должности замначальника и начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах, Каменке. С 2015-го по 2021-й была заместителем руководителя управления.

С 25 декабря 2021 года и до последнего времени Татьяна Малова руководила аналогичным управлением в Тамбовской области.

Место главного санитарного врача в Пензенском регионе стало вакантно после скоропостижной смерти Михаила Перекусихина в октябре 2023-го. Временное исполнение обязанностей главы ведомства было возложено на заместителя Михаила Баева, теперь его функционал стал прежним.