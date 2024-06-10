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Общество

Правила поведения пензенских чиновников пропишут в новом кодексе

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В Пензенской области утвердят кодекс этики и служебного поведения для госслужащих, а также руководителей, первых заместителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти.

Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас в регионе действуют правила поведения государственных служащих (приняты в 2007 году), однако они утратят силу, как только новый кодекс будет принят.

В документе, помимо обязанностей добросовестно и ответственно подходить к своей работе, защищать права человека, соблюдать установленные федеральным законом ограничения и запреты, предотвращать коррупцию, отказываться от взяток, чиновникам предписывается, например, воздерживаться в публичных выступлениях от обозначения в иностранной валюте стоимости различных услуг, работ, товаров.

Кроме того, пензенские госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства, если у них оно есть. Им запретят приобретать ценные бумаги, которые приносят доход, открывать и иметь счета в иностранных банках, пользоваться зарубежными финансовыми инструментами. Последнее распространится и на супругу (супруга), а также несовершеннолетних детей чиновника.

В кодексе имеется раздел «Рекомендательные этические правила служебного поведения государственных служащих», где прописывается необходимость избегать грубости, заносчивости. Чиновникам не советуют использовать пренебрежительный тон, угрозы, оскорбления, делать предвзятые замечания.

Уделено внимание в том числе внешнему виду госслужащего: «рекомендуется отдавать предпочтение в женской одежде костюмам, платьям, юбкам, брюкам, блузкам, в мужской одежде костюму, брюкам, рубашке, галстуку, туфлям, летом - сорочке с коротким рукавом без пиджака и галстука». В служебное время чиновникам нежелательно носить шорты, сарафаны, тенниски, свитеры, кроссовки, кеды. Не приветствуется наличие на открытых участках тела татуировок.

«Нарушение государственным служащим положений кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, влечет применение к государственному служащему мер юридической ответственности», - указывается в документе.

Отмечается, что кодекс станет основой для формирования «должной морали» в сфере госслужбы Пензенской области, уважительного отношения к чиновникам у обычных граждан. Кроме того, этот свод правил «выступает как институт общественного сознания и нравственности государственных служащих, их самоконтроля».

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