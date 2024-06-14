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Политика

В пензенском правительстве стало на одного первого зампреда меньше

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В правительстве Пензенской области за короткий срок произошло второе кадровое изменение: стало на одного первого зампреда меньше.

С этой должности по указу губернатора от 13 июня ушел Олег Ягов. Теперь он просто заместитель председателя Николая Симонова.

Олег Ягов вошел в состав правительства в сентябре 2016 года при губернаторстве Ивана Белозерцева, он занимал пост зампреда. Когда в 2021-м главой региона стал Олег Мельниченко, Ягов получил повышение и стал первым заместителем председателя.

Он курирует министерства образования, физической культуры и спорта, по делам архивов, управление молодежной политики и сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В конце апреля пост зампреда покинул Алексей Костин (этому предшествовало понижение с должности первого заместителя), его место занял Алмаз Хакимов. Теперь он совмещает две должности (зампред-министр) и координирует вопросы, касающиеся подведомственной ему структуры - министерства экономического развития и промышленности. Министерство цифрового развития, транспорта и связи перешло под контроль вице-губернатора Сергея Федотова.

Просто зампредами, помимо Олега Ягова и Алмаза Хакимова, являются также Вячеслав Космачев (курирует минздрав, который возглавляет, и минтруд), Лариса Рябихина (минкульт, министерство по охране памятников истории и культуры) и Роман Калентьев (по совместительству министр сельского хозяйства).

Первых заместителей у Николая Симонова осталось два - Владимир Щекин (координирует деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, а также минлесхоза) и Виктор Кувайцев (курирует министерство ЖКХ и ГЗН, минстрой и минград).

Справочная информация

Олег Васильевич Ягов родился в г. Белинском в 1970 году. Окончил местную школу, а затем - исторический и юридический факультеты Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского, аспирантуру ПГПУ им. В. Г. Белинского, докторантуру Самарского государственного университета.

С сентября 1993 года работал в ПГПУ. В мае 2007 года Ягова избрали деканом исторического факультета, в декабре 2012-го назначили деканом историко-филологического факультета ПГУ, который создали на базе трех факультетов: исторического, иностранных языков, русского языка и литературы.

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Источник — фото kdn.pnzreg.ru
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