У пензенского вице-губернатора расширился круг полномочий

06.06.2024 | 11:40

Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов начал курировать деятельность министерства цифрового развития, транспорта и связи. Соответствующее распоряжение глава региона подписал 4 июня.

Ранее это ведомство наряду с министерством экономразвития и промышленности находилось под контролем заместителя председателя правительства Алексея Костина.

После того как Костин покинул пост, его место занял глава минэка Алмаз Хакимов. Теперь он совмещает две должности (зампред-министр), но координирует вопросы, касающиеся лишь подведомственной ему структуры.

Минцифры же перешло под начало Сергея Федотова. Таким образом, круг его полномочий расширился.

В подконтрольный Федотову круг структур также входят: управление государственной и муниципальной службы, государственно-правовое управление, управление протокола, управление по работе с обращениями граждан и организаций, управление по контролю за исполнением управленческих решений, управление экономического планирования и финансового обеспечения, управление организационного и документационного обеспечения, представительство Правительства Пензенской области при Правительстве Российской Федерации и отдел информационной безопасности.