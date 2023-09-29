В Спутнике прошел фестиваль скандинавской ходьбы

29.09.2023 | 16:41

Больше 600 человек со всей Пензенской области прибыли в выходные в Город Спутник, чтобы поучаствовать в фестивале скандинавской ходьбы.

Этот вид спорта не просто активно развивается в регионе, но и обрел множество почитателей в Спутнике.

Строительный холдинг «Термодом» любезно предоставил площадку любителям скандинавской ходьбы.

«В Спутнике мы создаем все условия, чтобы и молодежь, и ветераны занимались спортом. Это залог здоровья, счастья и долголетия», - обратился к гостям фестиваля генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов.

Маршрут участников - 3 километра. Это неполный круг по тропе здоровья Спутника, которая своими живописными окрестностями очень впечатлила гостей.

Вместе со взрослыми в колонне прошли и юные жители микрорайона - воспитанники детских садов «Сурская сказка» и ученики новой школы имени Л. Б. Ермина.

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