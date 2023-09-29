В Спутнике прошел фестиваль скандинавской ходьбы

Больше 600 человек со всей Пензенской области прибыли в выходные в Город Спутник, чтобы поучаствовать в фестивале скандинавской ходьбы.
Этот вид спорта не просто активно развивается в регионе, но и обрел множество почитателей в Спутнике.
Строительный холдинг «Термодом» любезно предоставил площадку любителям скандинавской ходьбы.
«В Спутнике мы создаем все условия, чтобы и молодежь, и ветераны занимались спортом. Это залог здоровья, счастья и долголетия», - обратился к гостям фестиваля генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов.
Маршрут участников - 3 километра. Это неполный круг по тропе здоровья Спутника, которая своими живописными окрестностями очень впечатлила гостей.
Вместе со взрослыми в колонне прошли и юные жители микрорайона - воспитанники детских садов «Сурская сказка» и ученики новой школы имени Л. Б. Ермина.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀