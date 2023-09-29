В Пензе может появиться улица Василия Бочкарева

В Пензе должна появиться улица, поименованная в честь Василия Кузьмича Бочкарева. Такое мнение высказал депутат Жиганша Туктаров на сессии гордумы в пятницу, 29 сентября.
«Честно говоря, я не очень понимаю названия «Народный», «Рябиновый» и прочие. У нас, что, нет достойных людей, чьим именем можно было бы назвать улицу? Наверняка есть ребята, которые сейчас воюют в СВО, герои... Я бы, к примеру, назвал одну из улиц именем Василия Кузьмича Бочкарева. Он очень много сделал для города», - заявил депутат во время обсуждения названий новых проездов в Заре.
Он предложил отныне все новые названия предварительно обсуждать в городской думе и проводить нормальные слушания.
«Мое предложение присвоить одной из улиц имя Василия Кузьмича Бочкарева прошу под протокол», - подчеркнул Жиганша Туктаров.
Василий Бочкарев руководил Пензенской областью с 1998 по 2015 год. Затем его назначили членом Совета Федерации ФС РФ - представителем регионального правительства. 22 июня 2016 года он скончался после продолжительной болезни.
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