В Пензе может появиться улица Василия Бочкарева

29.09.2023 | 12:54

В Пензе должна появиться улица, поименованная в честь Василия Кузьмича Бочкарева. Такое мнение высказал депутат Жиганша Туктаров на сессии гордумы в пятницу, 29 сентября.

«Честно говоря, я не очень понимаю названия «Народный», «Рябиновый» и прочие. У нас, что, нет достойных людей, чьим именем можно было бы назвать улицу? Наверняка есть ребята, которые сейчас воюют в СВО, герои... Я бы, к примеру, назвал одну из улиц именем Василия Кузьмича Бочкарева. Он очень много сделал для города», - заявил депутат во время обсуждения названий новых проездов в Заре.

Он предложил отныне все новые названия предварительно обсуждать в городской думе и проводить нормальные слушания.

«Мое предложение присвоить одной из улиц имя Василия Кузьмича Бочкарева прошу под протокол», - подчеркнул Жиганша Туктаров.

Василий Бочкарев руководил Пензенской областью с 1998 по 2015 год. Затем его назначили членом Совета Федерации ФС РФ - представителем регионального правительства. 22 июня 2016 года он скончался после продолжительной болезни.