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Общество

Депутат гордумы предложил назвать одну из улиц Пензы Сталинградской

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Депутат гордумы Олег Шаляпин предложил в перспективе назвать одну из новых улиц Пензы Сталинградской. Свою мысль он озвучил на заседании во вторник, 15 апреля.

Однако в ближайшее время эта идея не воплотится в жизнь, дал понять председатель гордумы Денис Соболев.

«Пока, мягко говоря, называть нечего. Нужно дождаться момента, когда будут построены новые улицы. Давать наименование «Сталинградская» улице где-нибудь на Севере, где нет ничего, кроме промышленных предприятий, тоже не совсем верно», - предостерег он от поспешных решений.

На том же заседании было озвучено предложение назвать дорогу между улицами Гладкова и Плеханова проездом 80-летия Победы. С соответствующей инициативой выступил благотворительный фонд помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Решение по данному вопросу примут на ближайшей сессии гордумы - 25 апреля.

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