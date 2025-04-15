В центре Пензы может появиться проезд 80-летия Победы

15.04.2025 | 15:12

Дорогу между улицами Гладкова и Плеханова в Ленинском районе Пензы предлагается назвать проездом 80-летия Победы, доложила депутатам гордумы начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина во вторник, 15 апреля.

Она добавила, что с соответствующей инициативой выступил благотворительный фонд помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

При этом на обозначенной территории, по словам Анастасии Асташкиной, нет элементов, для которых необходима адресация.

Решение по данному вопросу примут на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 25 апреля.

Новую дорогу в районе цирка, соединяющую улицы Плеханова и Гладкова, сдали в 2024 году. Проезжую часть сделали двухполосной, ее протяженность - 176 м. При этом дорога до сих пор не освещается, пензенцы вынуждены ходить и ездить в темноте. В управлении ЖКХ сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили: освещение заработает после передачи объекта в собственность города.