В Пензе может появиться своя Марьина Роща

21.08.2024 | 10:00

Имя известного московского района Марьина Роща предлагается присвоить территории на окраине Пензы. Об этом во вторник, 20 августа, рассказала на заседании комиссии Пензенской городской думы начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина.

По ее словам, сейчас на этом месте располагаются земельные участки, учтенные в едином государственном реестре недвижимости. Они предназначены для садоводства и огородничества.

Марьина Роща включит в себя СНТ «Заря», совхоз «Заря», улицы Новоселов, Молодежную и Садовую.

«Территория с аналогичным названием есть в Москве. Существует два варианта его происхождения - позитивное и не очень. Но хотелось бы, чтобы в дальнейшем там действительно появилась роща, которую посадят жители», - отметил депутат.

«А Марья-то там есть?» - пошутил один из его коллег. Как оказалось, идея принадлежит дочери женщины по имени Мария.