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Общество

В Пензе может появиться своя Марьина Роща

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Имя известного московского района Марьина Роща предлагается присвоить территории на окраине Пензы. Об этом во вторник, 20 августа, рассказала на заседании комиссии Пензенской городской думы начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина.

По ее словам, сейчас на этом месте располагаются земельные участки, учтенные в едином государственном реестре недвижимости. Они предназначены для садоводства и огородничества.

Марьина Роща включит в себя СНТ «Заря», совхоз «Заря», улицы Новоселов, Молодежную и Садовую.

«Территория с аналогичным названием есть в Москве. Существует два варианта его происхождения - позитивное и не очень. Но хотелось бы, чтобы в дальнейшем там действительно появилась роща, которую посадят жители», - отметил депутат.

«А Марья-то там есть?» - пошутил один из его коллег. Как оказалось, идея принадлежит дочери женщины по имени Мария.

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