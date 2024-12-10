В Пензе предложили название для проезда между ул. Яшиной и Новоселов

10.12.2024 | 14:59

В Пензе может появиться проезд Яшиной. Вопрос о присвоении наименования рассматривался на заседании комиссии гордумы во вторник, 10 декабря.

Проезд соединяет улицы Яшиной и Новоселов. Там уже построена автомобильная дорога.

Депутаты проголосовали за присвоение названия, но окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Лариса Яшина - известная пензенская поэтесса. Она была членом союзов писателей и журналистов, стала автором более чем десятка книг, ее стихи публиковались во многих коллективных сборниках.

Лариса Ивановна ушла из жизни 7 ноября 2020 года, ей было 79 лет. Похоронили знаменитую пензячку на Аллее Славы Новозападного кладбища.

В 2021 году в ее честь назвали улицу, где сразу запланировали многоэтажную жилую застройку. Рядом располагаются улицы Ульяновская, Персиковая, Ежевичная, Абрикосовая.