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Общество

В Пензе появятся улицы Храбрости, Доблести и Мужества

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В Заре появятся улицы Храбрости, Единства, Отваги, Доблести и Мужества. Они расположатся в районе, где сформированы земельные участки, предназначенные для участников специальной военной операции.

Об этом сообщила начальник Управления градостроительства и архитектуры Пензы Анастасия Асташкина на заседании в гордуме во вторник, 20 августа.

Там же появится улица, которой присвоят имя Героя России Сергея Гринина. Он был участником спецоперации с февраля 2022 года, а 29 октября 2023-го скончался от тяжелых ранений, полученных в бою. Пензенец - кавалер двух орденов Мужества, звания Героя Российской Федерации удостоен посмертно.

В районе улицы, названной в честь Героя России Гринина, планируется малоэтажная многоквартирная застройка. Сейчас там пока нет никаких рукотворных объектов, пояснила депутатам Анастасия Асташкина.

Рядом расположены улицы Турищева, Сузюмова, Ревунова, Александра Захарченко, Героя России Сергеева, проезд Мясникова, переулок Мозжухина.

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