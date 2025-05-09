Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем Великой Победы

09.05.2025 | 09:58

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил всех жителей региона с Днем Победы.

«Восемьдесят лет назад, 9 мая 1945 года, победой Красной Армии и многонационального советского народа завершилась Великая Отечественная война. Это священный для России праздник, символ нашей свободы и независимости, завоеванной ценой неисчислимых жертв и суровых испытаний», - заявил он.

По словам губернатора, память о великой радости 9 Мая, о цене Победы над нацизмом, о мужестве и стойкости сыновей и дочерей Родины – героев войны и тружеников тыла - передается из поколения в поколение.

«Отдаем дань уважения ветеранам. Гордимся нашим народом-победителем и нашей свободной страной», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой.