Депутата гордумы удивило название нового проезда в Заре

29.09.2023 | 12:34

В Заре появились 1-й и 2-й проезды Таганцева и проезд Народный. Такое решение приняли депутаты Пензенской городской думы на сессии в пятницу, 29 сентября.

Вопрос вызвал бурное обсуждение. Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, каким образом было выбрано наименование «Народный».

И. о. начальника городского управления градостроительства и архитектуры Жанна Кулагина сообщила, что проезды Таганцева назвали так из-за близкого расположения улицы Таганцева, известного криминалиста и уроженца Пензы.

Что касается Народного проезда, то в этом случае интересовались мнением местных жителей, получили согласование от управления культуры, проводили опрос на сайте администрации Пензы. «Не 100 процентов, но большинство поддержало», - уточнила Жанна Кулагина.

Алексея Шуварина ответ не устроил. «Как человеку ориентироваться в городе? Одно дело, когда ему говорят: Земляничный проезд 1-й, 3-й... Он понимает, что это в Заре. А Народный - это где? Не логично было назвать очередным проездом, который там уже есть? Что мы распыляемся, какая смысловая нагрузка у этого «Народный»? Просто кому-то хочется? Давайте делать, чтобы это было удобно всем», - высказался он.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин назвал предложение депутата дельным, но отметил, что проблема найти улицу вряд ли возникнет, ведь есть навигаторы.

Тему прокомментировал Сергей Лукичев. «Это мой округ, я в первый раз слышу, что люди предложили назвать этот проезд Народным», - заявил он.

Алексей Шуварин выдвинул идею назвать проезд 7-м Земляничным. Но большинство депутатов его не поддержало. «Народ решил, мы-то здесь при чем», «Хорошее название - Народный проезд», - прозвучали мнения. Таким образом, проезд в Заре стал Народным.