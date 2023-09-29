Сетевое издание|18+|Пятница|29 сен 2023|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутата гордумы удивило название нового проезда в Заре

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заре появились 1-й и 2-й проезды Таганцева и проезд Народный. Такое решение приняли депутаты Пензенской городской думы на сессии в пятницу, 29 сентября.

Вопрос вызвал бурное обсуждение. Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, каким образом было выбрано наименование «Народный».

И. о. начальника городского управления градостроительства и архитектуры Жанна Кулагина сообщила, что проезды Таганцева назвали так из-за близкого расположения улицы Таганцева, известного криминалиста и уроженца Пензы.

Что касается Народного проезда, то в этом случае интересовались мнением местных жителей, получили согласование от управления культуры, проводили опрос на сайте администрации Пензы. «Не 100 процентов, но большинство поддержало», - уточнила Жанна Кулагина.

Алексея Шуварина ответ не устроил. «Как человеку ориентироваться в городе? Одно дело, когда ему говорят: Земляничный проезд 1-й, 3-й... Он понимает, что это в Заре. А Народный - это где? Не логично было назвать очередным проездом, который там уже есть? Что мы распыляемся, какая смысловая нагрузка у этого «Народный»? Просто кому-то хочется? Давайте делать, чтобы это было удобно всем», - высказался он.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин назвал предложение депутата дельным, но отметил, что проблема найти улицу вряд ли возникнет, ведь есть навигаторы.

Тему прокомментировал Сергей Лукичев. «Это мой округ, я в первый раз слышу, что люди предложили назвать этот проезд Народным», - заявил он.

Алексей Шуварин выдвинул идею назвать проезд 7-м Земляничным. Но большинство депутатов его не поддержало. «Народ решил, мы-то здесь при чем», «Хорошее название - Народный проезд», - прозвучали мнения. Таким образом, проезд в Заре стал Народным.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте