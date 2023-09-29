Обработка Олимпийской аллеи от клещей: во сколько обходится 1 кв. м

29.09.2023 | 18:34

В октябре на Олимпийской аллее в Пензе проведут акарицидную обработку.

Защита посетителей лесопарковой зоны от клещей обойдется заказчику - парку имени В. Г. Белинского - в 255 тысяч 912 рублей 70 копеек. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документам, дезинсекция 1 кв. м территории оценена в 3 рубля 89 копеек. Обработать предстоит площадь в 52 250,7 кв. м (207 тысяч 435 рублей).

Кроме того, 1 730 рублей предстоит заплатить за определение вида насекомых и членистоногих. Оставшееся пойдет на оплату работы специалистов оперативных отделений.

Конкретные сроки, в которые аллея будет закрыта для посещения, пока не называются.

В последний раз дизенсекция места притяжения многих пензенцев проводилась в конце мая. Клещей морили при помощи генератора холодного тумана и с применением ранцевых распылителей. Из-за токсичности ядов горожан просят воздержаться от посещения аллеи.