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Общество

В ЖК «Созвездие» появится двор с сухим фонтаном

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Холдинг «Термодом» отличается нестандартным подходом к проектам. Команда разрабатывает интересные решения, чтобы порадовать жителей.

Пензенцы уже могут оценить первые сданные дома комплекса «Созвездие»: квартиры с полностью стеклянным стенами, подземный паркинг на 562 машино-места и потрясающие холлы с единой входной группой.

Совсем недавно стартовали продажи в новом доме «Созвездия». Он называется «Лира», и здесь, помимо уже знакомых деталей, есть уникальные, выделяющие его среди остальных.

Во дворе, разработанном по авторскому проекту, появится инсталляция «Планета» с сухим фонтаном. Окруженная амфитеатром и зонами тихого отдыха, она соберет вокруг себя и взрослых, и детей.

Сухой фонтан не имеет видимой чаши: вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. В летний зной брызги создадут приятную прохладу, дети будут пытаться поймать струи воды, а вечером жители постарше смогут расслабиться после активного дня, полюбоваться звездным небом и красивым арт-объектом с архитектурной подсветкой.

Во дворе установят световую арку, которую изготовят индивидуально - только для жителей «Созвездия». Инсталляция для необычных фото в соцсетях похожа на след от космического корабля, отправившегося покорять новые миры.

Появится и игровая площадка с батутами в «кратерном поле». Маленькие жители будут дружить с такими же активными исследователями космоса и пытаться допрыгнуть до самой Луны. А дизайнерское освещение по вечерам создаст особенное настроение.

«Лира» - кирпичный дом с уже полюбившимися, востребованными планировками. По функциональности они похожи на квартиры в пензенском ЖК «Баланс».

Узнать больше о проекте, свободных квартирах, ценах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга. Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Термодом-инвест» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации - на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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