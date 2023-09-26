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Общество

В 2024 году для «тигров» организуют отдых в загородных лагерях

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В 2024 году бойцы отряда содействия полиции «Тигр» отдохнут в загородных лагерях. Такое решение было принято во вторник, 25 сентября, на заседании правительства Пензенской области.

В 2023-м на отдых и оздоровление юных пензенцев из бюджета направили 448,3 млн рублей, из которых 145,4 млн - на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Губернатор Олег Мельниченко поручил министерству финансов увеличить объемы финансирования летней оздоровительной кампании.

«Делайте расчеты таким образом, что у нас будет две смены для молодежного отряда содействия полиции «Тигр». Хоть они и совершеннолетние, но это учащаяся молодежь, проведем для них смены минимум по 250 человек», - поручил глава региона.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. Его главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом бойцы не имеют права - это прерогатива органов внутренних дел.

«За 8 месяцев 2023 года при непосредственном участии бойцов отряда содействия полиции «Тигр» сотрудниками полиции на территории Пензенской области было пресечено 20 преступлений и 1 362 административных правонарушения», - сообщили областном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

В отряд входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Спасского и Шемышейского районов.

4 июля новым командиром отряда «Тигр» стал 46-летний ветеран МВД России Алексей Картушин.

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