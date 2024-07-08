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Происшествия

Глава Кузнецка рассказал об ударе молнии в детском лагере

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На минувшей неделе в ненастную погоду в кузнецком лагере случилось ЧП. О нем на планерке в понедельник, 8 июля, рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Ребятишек молния стукнула. Хорошо, все живые, ничего опасного, но тем не менее», - отметил чиновник.

О каком именно лагере идет речь, Златогорский не уточнил.

Этим летом в Пензенской области ЧП из-за молнии не редкость. 4 июля в Пензенском районе от грозового разряда сгорел садовый дом площадью 3 × 10 метров.

18 июня в селе Ульяновка Кузнецкого района от удара молнии загорелся частный дом, огонь охватил площадь 80 кв. м. Никто из людей не пострадал.

В начале июня жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.

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