«Термодом» объявил аукцион на покупку квартиры в «Астерионе»

20.09.2023 | 15:10

Строительный холдинг «Термодом» объявил о начале аукциона на покупку квартиры в корпусе «Астерион»* жилого комплекса «Созвездие» в Городе Спутнике.

Лот - 2-комнатная квартира площадью 73 кв. м на 20-м этаже. Через стеклянные стены квартиры открываются виды на озеро и зеленый сосновый лес. Сам дом расположен на первой береговой линии, построен по монолитной технологии, оснащен технологией «Умный дом» и 4-ступенчатой системой безопасности начиная с единой входной группы, ведущей во двор на уровне второго этажа, под которым располагается вместительная парковка.

Стартовая цена - 9 388 290 рублей.

Аукцион стартовал в понедельник, 18 сентября, и продлится до 1 октября включительно. 2 октября будет объявлен результат.

Предложения по лоту принимаются на электронную почту trade@termodom-pnz.ru.

Подробнее ознакомиться с квартирой и условиями проведения аукциона можно по ссылке.

*Застройщик - ООО «СЗ «Созвездие», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.