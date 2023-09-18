«Термодом» объявил о старте продаж в доме «Лира»

18.09.2023 | 15:21

«Лира» - так поэтично называется новая звездочка ЖК «Созвездие». Она ярко загорелась на небосклоне Спутника.

«Лира» - кирпичный 17-этажный дом в третьей очереди ЖК. И это дом со статусом: здесь дизайнерский двор без машин, холл с удобными креслами и журнальным столиком, выходы из подъезда и во двор, и на улицу (удобное решение, особенно во время ремонта) и, конечно, продуманные, функциональные планировки, в которых нет бесполезных пространств.

На старте продаж цены по традиции минимальные, а выбор квартир самый широкий. Узнать подробнее можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.