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Общество

На пензенских дорогах появятся специальные табло с данными о погоде

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На дорогах Пензенской области в ближайшее время установят информационные табло, на которые будут выводить данные об изменениях погоды, ограничении скоростного режима и другие сведения, полезные для водителей.

Табло совместят с автоматическими дорожными метеостанциями.

Установкой займется региональное ГБУ «Безопасный регион», в ведении которого в настоящее время организация адаптивного управления на светофорных объектах.

Считается, что новые табло сделают дорожное движение более безопасным, они позволят своевременно получать метеоданные, лучше контролировать состояние дорог, сохранять их, совершенствовать управление транспортной инфраструктурой.

«Анализ информации с систем, оснащенных метеодатчиками, позволит предупреждать образование наледи на проезжей части во избежание риска дорожно-транспортных происшествий. Дорожные службы смогут своевременно организовать работу специализированной техники, что не только снизит уровень травматизма на дорогах, но и оптимизирует условия движения транспортных потоков на автомобильных дорогах для повышения их пропускной способности», - отметил директор ГБУ «Безопасный регион» Алексей Тархов.

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