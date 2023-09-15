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Общество

Строители из Энгельса оценили работу «Термодома» в Спутнике

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Руководители и сотрудники крупнейшего застройщика города Энгельса - ООО «СК «Новый век» оценили работу коллег из строительного холдинга «Термодом», посетив Город Спутник.

Делегация из Саратовской области во главе с заслуженным строителем России Романи Саджая оценила построенную «Термодомом» новую школу в Спутнике, набережную, которую холдинг содержит за свой счет, а также побывала на сданных объектах - в жилом квартале «Радужные дворы» и на 25-м этаже самого высокого в регионе жилого дома в комплексе «Созвездие».

«Я был здесь три года назад, и всегда было желание вернуться и посмотреть, как достойно здесь все устроено, как достойно развивается этот город. Новые технологии, широкие улицы, дома комфорт-класса - просто молодцы! Видно, что развиваетесь. От строителей Саратовской области - только благодарность вам и восхищение», - поделился впечатлениями от визита Романи Саджая.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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