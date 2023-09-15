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Общество

На увольнение вдов ветеранов боевых действий хотят наложить запрет

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В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на увольнение с работы супруги погибшего ветерана боевых действий в течение года с момента его смерти.

Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».

Предполагается, что в случае гибели или смерти в результате военной травмы ветерана боевых действий работодатель не сможет расторгнуть трудовой договор с его вдовой за исключением ряда случаев.

«В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели ветерана боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и ряда других категорий», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициаторы законопроекта считают, что такая мера позволит дополнительно поддержать в трудную минуту близких участников специальной военной операции и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент.

При этом предлагается установить условие: супруга погибшего участника СВО не должна вступить в повторный брак.

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Источник — фото pixabay.com
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